Астрономы обнаружили источник сверхмощного радиоизлучения времен сотворения Вселенной

Астрономы обнаружили самый ранний из всех известных на сегодняшний день квазаров. Речь идет о P172+18, расположенном в 13 миллиардах световых лет от нас. Возраст объекта сопоставим с возрастом самой Вселенной. Об этом сообщает Daily Star.

Квазар питается с помощью сверхмассивной черной дыры, чья масса больше массы Солнца примерно в 300 миллионов раз.

P172+18 испускает мощные джеты, то есть потоки излучения в радиодиапазоне.

Огромная энергия, которую заметили ученые, выделяется в результате взаимодействия черной дыры с окружающим ее газом. Поскольку объект удален от нас на расстояние в 13 миллиардов световых лет, телескопу удалось зафиксировать его состояние, когда возраст Вселенной составлял всего 780 миллионов лет.

Отличительным свойством черной дыры является способность очень быстро поглощать вещество, увеличивая свою массу с огромной скоростью. По мнению авторов работы, джеты возбуждают газ вокруг черной дыры, что увеличивает скорость выпадения газа на нее.

Астрономы полагают, что этот феномен иллюстрирует процесс того, как черные дыры в ранней Вселенной доросли до сверхмассивных масштабов после Большого взрыва.

Открытие было сделано с помощью Очень большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории. Другие телескопы и приемники позволили ученым изучить характеристики квазара P172+18.