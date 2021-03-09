«Таких песен у меня в плеере не бывает»: Пригожин оценил победу певицы Manizha в отборе на «Евровидение»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре со «Звездой» назвал певицу Manizha, которая представит Россию на «Евровидении», достойной артисткой. По его мнению, важно, чтобы мир узнал об этом музыканте.

«Если говорить о персонаже, персонаж достойный. Я рад, что артист, который будет представлять Россию, за нее не стыдно. Что касается песни - ничего не могу сказать, что касается артистки - мне она нравится», - сказал он.

По словам Пригожина, не имеет значения, какое место займет данная исполнительница. Важно, что благодаря «Евровидению» мир узнает о таком музыканте, как Manizha.

«Я отношусь к этому музыканту с симпатией, а что касается песни - таких песен у меня в плеере не бывает. Я не знаю - хорошо это или плохо. Может быть, я плохо понимаю в музыке. Неплохо поет русский фольклор. Может, это такой симбиоз Сердючки, Русланы и всех, вместе взятых», - заявил продюсер.

Певица Manizha (Манижа Сангин) представит Россию на ежегодном международном песенном конкурсе с песней «Русская женщина». «Евровидение-2021» пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В нем примут участие исполнители из 41 страны. Как сообщили организаторы, конкурс состоится в офлайн-формате.