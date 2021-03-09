Ширвиндт рассказал о последних словах Миронова
Художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал, что сказал актер Андрей Миронов ему перед смертью. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Напомним, что 14 августа 1987 года на гастролях в Риге во время спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро» у легендарного артиста произошло обширное кровоизлияние в мозг. Через два дня он умер в больнице на 47-м году жизни. На этих гастролях в Риге был и Александр Ширвиндт.
«Этот кошмар в Риге, когда я выносил его с “Фигаро”, - я все помню как вчера. Физически ощущения помню, и его последние слова: “Шура, голова...”», - рассказал Ширвиндт.
В честь 80-летия любимого советского артиста в московском театре «Геликон-опера» организована выставка, на которой представлены кинопленка «Бриллиантовой руки», письмо Роберта Де Ниро Андрею Миронову, театральные костюмы и другие артефакты.