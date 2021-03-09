В России ввели постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги

Российские власти решили усилить контроль за ценами. В пресс-службе правительства сообщили, что в стране будет вестись постоянный мониторинг стоимости продовольственных товаров и услуг.

«Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен», - сказано в сообщении кабмина.

Отмечается, что мониторить цены будут сразу несколько ведомств: Министерство экономического развития, Росстат и Федеральная антимонопольная служба.

«При обнаружении тенденции к ускоренному росту цен, заметно превышающему инфляцию, или рисков существенного подорожания информация будет направляться в профильные министерства и ведомства для последующего представления в правительство предложений по возможным мерам экономического реагирования», - добавили в правительстве.

Причем каждое министерство будет ответственно за определенные группы товаров. Так, в ведении Минсельхоза находятся продукты питания и табачные изделия. Минпромторг отвечает за потребительские товары - бытовую технику, мебель, компьютеры, телефоны. Минздрав - за медицинские изделия, лекарства, а также медицинские и санаторно-оздоровительные услуги. Минэнерго ответственно за топливо, Минцифры - за услуги связи, Минстрой - за услуги ЖКХ и так далее.