Трубоукладчик «Северного потока - 2» прибыл в Калининград для прохождения испытаний

Трубоукладчик «Академик Черский» прибыл в Калининград, чтобы подготовиться к строительству «Северного потока - 2». Это следует из данных MarineTraffic.

О том, что судно будет помогать в возведении газопровода, стало известно 4 марта. До этой даты «Академик Черский» более месяца простоял в немецком порту Висмар.

В тот же день в Морском управлении Дании сообщили, что строительство «Северного потока - 2» в территориальных водах страны продлено до конца сентября 2021 года. Уточняется, что в начале февраля специалисты не успели проложить в датских водах еще около 120 километров труб. В то же время в немецких - почти 30 километров.

Во вторник, 9 марта, в Конгрессе США потребовали от госсекретаря Энтони Блинкена новых санкций против «Северного потока - 2». Напомним, что Вашингтон активно выступает против возведения объекта, поскольку сам хочет поставлять в страны ЕС сжиженный природный газ.

Ограничения против РФ из-за трубопровода поддерживает и Украина. На прошлой неделе заместитель главы офиса Владимира Зеленского Юлия Свириденко призвала администрацию президента США Джо Байдена ввести в отношении Москвы «новый всеобъемлющий санкционный режим».