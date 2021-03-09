Приморцы довели до смерти выброшенного на берег детеныша тюленя

В Хасанском районе Приморского края детеныш тюленя умер из-за чрезмерной активности людей. Об этом сообщили в реабилитационном центре «Тюлень».

Маленькое животное возрастом около недели оказалось на берегу без матери из-за ледолома и штормового ветра. Детеныш тюленя тут же привлек внимание людей. Они окружили зверька, пытались погладить и даже привели с собой собак.

Мать животного предприняла несколько попыток позвать малыша, она выбиралась на берег, когда толпа расходилась, но вечером уплыла в море. Детеныша забрали сотрудники реабилитационного центра, где вскоре тот умер. По словам представителей организации, животное погибло из-за физиологических последствий стресса. В частности, из-за высокого уровня гормонов адреналина и кортизола.

«Тюлений ребенок Нелли не пережила шок, который получила в результате слишком активного человеческого внимания на берегу. Она умерла сегодня ночью от физиологических последствий стресса. Детеныши диких животных очень пугливые. Гормоны стресса - адреналин и кортизол - убивают их», - говорится в сообщении организации на странице в Facebook.

В реабилитационном центре «Тюлень» напомнили, как нельзя себе вести с бельком, обнаруженным на берегу, опубликовав соответствующее видео. На кадрах запечатлено, как маленькое животное надрывно кричит и пытается спрятаться, столкнувшись с пристальным вниманием людей.