Генпрокуратура оценила ущерб от коррупции в России в 2020 году

Глава управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин назвал сумму ущерба от коррупции в России в 2020 году. Речь идет о 63 млрд рублей, рассказал в интервью РИА Новости Балдин.

Он указал, что в сумму более 3 млрд рублей оценивается сумма взяток по преступлениям о получении взяток, тогда как по преступлениям о даче взяток - уже 2,1 млрд рублей. Разница в суммах по этим статьям объясняется оперативными мероприятиями правоохранительных органов, в рамках которых действовала часть «взяткодателей».

В сумму, превышающую 58 миллиардов рублей, оценивается ущерб из-за иных коррупционных преступлений, включая мошенничество, присвоение, растрату и злоупотребление должностными полномочиями, указал Балдин.

Глава управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры также отметил, что в прошлом году российскими судами были вынесены свыше восьми тысяч обвинительных приговоров по коррупционным преступлениям.