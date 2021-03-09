Более 20 детей госпитализированы в Махачкале с признаками отравления

Более 20 человек были госпитализированы в Махачкале с признаками пищевого отравления. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Дагестана.

«Информация об отравлении 24 жителей Махачкалы соответствует действительности, из них 22 - дети», - сообщили ТАСС в региональном ведомстве.

Как отметил собеседник агентства, состояние госпитализированных оценивается как легкой и средней тяжести, тяжелых случаев нет.

В настоящее время выясняются причины произошедшего.

«Специалистами рассматриваются разные версии. Поэтому до выяснения всех причин отравления рекомендуем пить кипяченую или бутилированную воду», - отметили в Минздраве.

Напомним, что с начала 2021 года в Дагестане уже произошло три случая массового отравления. Причиной всегда становилась питьевая вода.