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«В десятку вряд ли войдет»: музыкальный критик оценил песню Manizha для «Евровидения»

Тамара Астапенкова
10:38 09.03.2021
По словам Павла Рудченко, Manizha - очень сильный исполнитель, но песня ее не раскрыла.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: manizha, Instagram
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Номер певицы Manizha на прошедшем конкурсном отборе для «Евровидения» получился невыигрышным. Артистка в своей песне Russian Woman не продемонстрировала свои сильные вокальные данные, поскольку сама композиция слабая. Такое мнение высказал телеканалу «Звезда» музыкальный критик, член экспертного Совета по культуре Молодежного парламента при Государственной думе Павел Рудченко.

«Номер показался невыигрышным. Слабовато с постановкой, с аранжировкой, также подачи не хватало. Если рассматривать вариант прошлогоднего Little Big, то они были лидерами, а здесь явно недотягивает», - рассказал эксперт.

Рудченко добавил, что Manizha - очень сильный исполнитель, с хорошими вокальными данными. По его словам, сама по себе песня получилась слабой.

«Определенный национальный привкус, который присутствовал у этой песни, - это не этника в чистом виде, а какие-то национальные песнопения. Тоже неоднозначная история. Мне кажется, что эта песня в десятку вряд ли войдет», - считает музыкальный критик.

Он уточнил, что в аранжировке композиции были перемешаны скандинавские ритмы и звучание таджикских и казахских инструментов, при этом сама песня - про русскую женщину.

«Всего по чуть-чуть. То есть не было определенного локомотива, который потянул бы песню. Была разрозненность. А аутентичности было сильно много и ни к чему. И опять же ее как сильную вокалистку эта песня не раскрыла», - пояснил Рудченко.

Напомним, что по результатам зрительского голосования из трех претендентов, желающих представить Россию на «Евровидении», победила певица Manizha с песней Russian Woman. Она отправится в Роттердам в мае 2021 года.

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