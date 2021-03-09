Мишустин упростил досрочный выход на пенсию по нескольким профессиям

Учителям, врачам, летчикам, пожарным, спасателям и некоторым другим категориям работников станет проще досрочно выйти на пенсию. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как сообщается в документе, размещенном на сайте правительства, теперь в стаж будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования. Ранее учитывались только время нахождения на работе, больничные, отпуска, перевод беременной женщины на работу.

«Главное условие, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование», - заявили в пресс-службе кабмина.

В кабмине отметили, что утвержденный порядок распространяется на все категории работников, имеющих право на досрочную пенсию по старости.