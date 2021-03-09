Россия побила рекорд по поставкам продовольствия за рубеж

В прошлом году российский экспорт продовольствия стал рекордным в современной истории. По подсчетам Министерства сельского хозяйства, страна поставила за рубеж 79 миллионов тонн продукции на общую сумму 30,7 миллиарда долларов. Отмечается, что это на 20% больше, чем годом ранее.

Экспорт вырос по всем группам товаров: зерну, маслу, мясу и молоку. Больше всего продовольствия закупили Китай, Турция и Казахстан. Всего же, как сообщает РБК, РФ экспортировала продукцию в 150 стран.

Рекордный спрос в Минсельхозе объяснили высокими темпами развития АПК по всем ключевым направлениям, несмотря на распространение коронавируса. Также на рост экспорта повлияло то, что многие страны решили создать запасы продовольствия на фоне пандемии.

На этот год федеральный проект «Экспорт продукции АПК» установил целевой показатель по поставкам за рубеж в 26 миллиардов долларов. В Министерстве сельского хозяйства ожидают, что он будет выполнен.