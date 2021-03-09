Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россия побила рекорд по поставкам продовольствия за рубеж

Иван Линдеманн
10:10 09.03.2021
По подсчетам Министерства сельского хозяйства, страна экспортировала 79 миллионов тонн продукции на общую сумму 30,7 миллиарда долларов.
Россия побила рекорд по поставкам продовольствия за рубеж
© Фото: Dmitry Sharomov, Russian Look, Globallookpress
Читайте нас на:

В прошлом году российский экспорт продовольствия стал рекордным в современной истории. По подсчетам Министерства сельского хозяйства, страна поставила за рубеж 79 миллионов тонн продукции на общую сумму 30,7 миллиарда долларов. Отмечается, что это на 20% больше, чем годом ранее.

Экспорт вырос по всем группам товаров: зерну, маслу, мясу и молоку. Больше всего продовольствия закупили Китай, Турция и Казахстан. Всего же, как сообщает РБК, РФ экспортировала продукцию в 150 стран.

Рекордный спрос в Минсельхозе объяснили высокими темпами развития АПК по всем ключевым направлениям, несмотря на распространение коронавируса. Также на рост экспорта повлияло то, что многие страны решили создать запасы продовольствия на фоне пандемии.

На этот год федеральный проект «Экспорт продукции АПК» установил целевой показатель по поставкам за рубеж в 26 миллиардов долларов. В Министерстве сельского хозяйства ожидают, что он будет выполнен.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
12:31 Армия
В регионах появятся 37 центров патриотического воспитания «Авангард»
12:01 Армия
Видео
Миссия выполнена: боровшиеся с COVID-19 российские военные медики выехали из Абхазии
11:20 В стране и мире
В России ввели постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги
10:40 Армия
Видео
Связисты отбили атаку «диверсантов» под Самарой: кадры тренировки
10:31 В стране и мире
Видео
Мишустин упростил досрочный выход на пенсию по нескольким профессиям
Популярное
Популярное
Видео
Потоки лавы и искры: на Камчатке усиливается извержение вулкана Ключевской
Видео
«Величавое прощание зимы»: в Россию вновь придут аномальные морозы
Триумф С-400: в Конгрессе США признали превосходство российского ЗРК над американским вооружением
Мышьяк и ртуть: эксперт предупредила об опасности некоторых привычных блюд
WhatsApp перестанет работать на некоторых моделях смартфонов
Чешские археологи нашли древнее захоронение с сокровищами
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.