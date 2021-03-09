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В России создали новую технологию выделения ксенона из природного газа

Роман Захаров
00:46 09.03.2021
По мнению специалистов, российский анестетик на основе ксенона будет востребован и внутри РФ, и за ее пределами.
В России создали новую технологию выделения ксенона из природного газа
© Фото: pixabay
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Ученые из России разработали технологию выделения ксенона из природного газа. Об этом говорится в материале «Известий».

Сейчас данный инертный газ является наиболее редким в природе. Он добывается из атмосферного воздуха, где его концентрация очень мала. В результате стоимость известного своей безопасностью ксенонового наркоза превышает 200 тысяч рублей за килограмм, при этом взрослому пациенту на анестезию необходимо от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

Как пишет издание, эффективную технологию выделения ксенона из твердых соединений молекул воды и газов создали специалисты РХТУ им. Д.И. Менделеева и НГТУ им. Р.Е. Алексеева.

«Регулируя давление и температуру, можно поэтапно выпускать из этих кристаллогидратов разные газы», - объяснил журналистам глава лаборатории SMART-полимерных материалов и технологий РХТУ профессор Илья Воротынцев.

Он также сообщил, что на финальной стадии разделения смеси остаются ксенон и вода, которую сливают, получая инертный газ в концентрации 93,05%.

Стоит отметить, что к настоящему моменту в мире запатентовано несколько технологий выделения ксенона из природного газа, однако ни одна из них не дошла до промышленного применения по ряду причин.

Эксперты уже высказывают мнение, что российский анестетик на основе ксенона будет востребован и внутри страны, и за ее пределами.

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