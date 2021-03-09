Обвиняемого в краже драгоценностей на 160 миллионов рублей колумбийца выдали России

Власти Аргентины удовлетворили требование российской Генпрокуратуры и экстрадировали в Москву предполагаемого похитителя чемодана с драгоценностями на сумму в 160 миллионов рублей. Обвиняемый в содеянном гражданин Колумбии подозревается в совершении кражи летом 2018 года в Казани, напомнил официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов.

«По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Аргентинской Республики экстрадировали в Россию гражданина Республики Колумбия Эдгара Алехандро Валеро Валеро. В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола он будет доставлен в Москву», - сказал Иванов в беседе с ТАСС.

По версии Генпрокуратуры, колумбиец с сообщниками похитил дорожный чемодан у сотрудника ювелирной компании Seven Diamonds. Это произошло в павильоне ВЦ «Казанская ярмарка». В чемодане находились драгоценности. После кражи подозреваемый скрылся. 28 сентября 2019 года Вахитовским районным судом Казани Валеро была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его объявили в розыск.

Предполагаемого похитителя драгоценного чемодана задержали в 2019 году в Аргентине. Генпрокуратура предоставила латиноамериканским коллегам все материалы по делу и направила запрос о выдаче задержанного. В сентябре 2020 года удалось добиться положительного решения о выдаче Валеро.