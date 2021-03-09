Власти Эстонии объявили о закрытии страны на фоне COVID-19

Власти Эстонии ужесточают антиковидные ограничения на фоне роста числа новых инфицированных британским штаммом коронавируса. Официальный Таллин вводит жесткий локдаун с 11 марта. Ограничения продлятся месяц, после чего вирусологи примут решение об их отмене или продлении, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

«Мы решили закрыть страну настолько, насколько это возможно», - сказала премьер-министр Кая Каллас в эфире телеканала ETV+.

С 11 марта в эстонских школах вводится дистанционное обучение, дошкольников рекомендовано также оставить дома и не водить в детский сад без острой необходимости. Предприятия торговли закрываются, как и спортзалы. Торговать разрешено лишь аптекам, продуктовым магазинам и только на вынос.