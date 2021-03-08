Искореженные легковушка и грузовик: опубликованы кадры с места смертельного ДТП под Самарой

Опубликованы кадры с места страшного ДТП в Самарской области, в результате которого погибли семь человек. На снимках видно развернутый перпендикулярно дороги изуродованный грузовик и искореженную легковушку.

© ГУ МВД РФ по Самарской области

Ранее стало известно, что на 8 километре автодороги Самара - Тольятти произошло столкновение грузовика ISUZU и легкового автомобиля Volkswagen.

© ГУ МВД РФ по Самарской области

«По предварительной информации, причиной ДТП стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу», - говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Спасатели проводили работы по деблокации пассажиров. К устранению последствий аварии были привлечены 42 человека и 16 единиц техники.