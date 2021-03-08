Россияне назвали профессии с неоправданно высокими зарплатами
В список вошли политики, банкиры и программисты.
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Россияне перечислили профессии с неоправданно высокими зарплатами. По мнению граждан страны, хорошее денежное вознаграждение получают политики и банкиры.
За представителей первой профессии свои голоса отдали 79% опрошенных, за представителей второй - 61%. Об этом со ссылкой на исследование сообщает РБК. Отмечается, что зарплаты политиков и банкиров сочли высокими не только в РФ, но и во всем мире.
Также граждане России включили в данный список полицейских и программистов.
Слишком низкую зарплату, по мнению россиян, получают волонтеры, которые помогают пожилым и инвалидам, медсестры и няни.
Опрос проходил в онлайн-формате. В нем приняли участие 20,5 тысяч человек из 28 стран.