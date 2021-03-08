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Россияне назвали профессии с неоправданно высокими зарплатами

Иван Линдеманн
09:38 08.03.2021
В список вошли политики, банкиры и программисты.
Россияне назвали профессии с неоправданно высокими зарплатами
© Фото: Olga Oginskaya, Pixabay
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Россияне перечислили профессии с неоправданно высокими зарплатами. По мнению граждан страны, хорошее денежное вознаграждение получают политики и банкиры.

За представителей первой профессии свои голоса отдали 79% опрошенных, за представителей второй - 61%. Об этом со ссылкой на исследование сообщает РБК. Отмечается, что зарплаты политиков и банкиров сочли высокими не только в РФ, но и во всем мире.

Также граждане России включили в данный список полицейских и программистов.

Слишком низкую зарплату, по мнению россиян, получают волонтеры, которые помогают пожилым и инвалидам, медсестры и няни.
Опрос проходил в онлайн-формате. В нем приняли участие 20,5 тысяч человек из 28 стран.

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