Секретная свадьба, цвет кожи и интриги: принц Гарри и Меган Маркл раскрыли тайны королевского двора

Меган Маркл и принц Гарри рассказали о секретах королевского двора знаменитой телеведущей Опре Уинфри на телеканале CBS.

По их словам, они тайно поженились за три дня до официальной «королевской» церемонии. Супруги признались, что хотели заключить союз только для себя, и только потом разыграть «спектакль для всего мира». Меган Маркл рассказала, что тайная церемония прошла на заднем дворе их дома в присутствии архиепископа Кентерберийского.

Меган Маркл, которая сейчас ждет второго ребенка, сообщила Опре, что счастлива иметь двух детей. Она рассказала, что когда ждала первенца, то некоторые члены королевской семьи переживали из-за цвета кожи, который может быть у их с Гарри сына, поскольку мать Меган - афроамериканка. По словам Маркл, отношение к их сыну Арчи отличалось от отношения к другим детям семьи. Еще во время беременности ее предупредили, что их сын не будет удостоен титула принца и не получит личную охрану. Супруги также раскрыли пол их второго ребенка, который должен родиться летом. Они ждут девочку.

Меган Маркл призналась, ей настолько было тяжело, что ее часто посещали страшные мысли об уходе из жизни. Она хотела обратиться за помощью к специалистам, но ей запретили это делать.

Напомним, что в мае 2018 года состоялось венчание британского принца Гарри и бывшей американской актрисы Меган Маркл. В день свадьбы королева Елизавета II пожаловала им титулы герцога и герцогини Сассекских. Первенец супругов родился 6 мая 2019 года. В начале прошлого года они заявили, что хотят отказаться от привилегий, которые полагаются им по статусу. А в феврале 2021 года принц Гарри и Меган Маркл официально подтвердили отказ от титула их высочеств.