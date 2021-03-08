Есть погибшие: в Самарской области столкнулись грузовик и легковушка

В Самарской области на 8 километре автодороги Самара - Тольятти в районе поселка Курумоч произошло столкновение грузовика ISUZU и легкового автомобиля Volkswagen. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

«Пожарно-спасательными подразделениями проводились работы по деблокации пассажиров», - говорится в сообщении.

Сообщается о семи погибших. Водитель грузовика не пострадал. К устранению последствий аварии привлечены 42 человека и 16 единиц техники. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.