Цена нефти Brent поднялась выше 71 доллара

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 71 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Отмечается, что по состоянию на 04:59 по московскому времени, цена фьючерсов на май росла на 2,32% - до 71,15 доллара, цена фьючерсов на апрель марки WTI поднималась на 2,57% - до 67,81 доллара.

Ранее стоимость нефти Brent превысила отметку в 70 долларов за баррель. Это произошло впервые с 8 января 2020 года.