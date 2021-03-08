Праздник с морозцем: восьмого марта в Москве ожидается метель и гололедица

Метель, гололедица и облачная погода ожидается в Москве в понедельник, восьмого марта. Днем температура воздуха будет колебаться от 3 до 5 градусов мороза. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Также прогнозируется небольшой снег. Ночью столбики термометров опустятся до минус 16 градусов. Ветер северо-западный, местами с порывами до 17 метров в секунду.

В Подмосковье в понедельник будет холоднее, чем в Москве. Температура воздуха будет колебаться от 3 до 8 градусов мороза, ночью ожидается до минус 23 градусов.

Ранее синоптики рассказали, что тепло в московский регион придет после 13 - 14 марта. Уже в следующие выходные температура воздуха будет около нуля.