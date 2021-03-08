Не всегда одинаково полезны: врач объяснила, как правильно есть фрукты

Употребленные в неподходящее время фрукты могут принести организму вред вместо пользы. Об этом рассказала врач-диетолог Римма Мойсенко в беседе с радио Sputnik.

По мнению эксперта, многие люди имеют неверное представление о безоговорочной пользе фруктов, равно как и об их эффективности в вопросе сохранения стройной фигуры. Заменять фруктами обычные приемы пищи не стоит – подобные действия могут нарушить липидный обмен в организме.

Наиболее опасно злоупотреблять фруктами по вечерам. Это может привести к гормональному сбою, ведущему к набору веса.

«Фрукт сразу же воздействует на кору головного мозга, и она перестает чувствовать гормон лептин, который регулирует энергетический обмен… Фрукт может привести к лептинорезизстентности, грозному осложнению, при котором мозг не понимает, сколько у него энергии, начинает ее экономить и запасать. Он не понимает, что человеку надо худеть», - отметила Мойсенко.

Диетолог добавила, что фрукты стоит есть в первой половине дня, причем комбинируя их с другими продуктами питания. При этом лучше всего совмещать фрукты с овощами – так организм получит и клетчатку, и пользу фрукта, причем всасывание углеводов будет происходить медленнее. В качестве примера подобного сочетания врач назвала яблоко с морковью или грушу со свеклой.