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Эксперт объяснил, как можно вернуть купленный авто в салон

Тамара Астапенкова
06:25 08.03.2021
По словам Дениса Решетникова, возврату принадлежит даже автомобиль с пробегом.
Эксперт объяснил, как можно вернуть купленный авто в салон
© Фото: pixabay.com
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Вернуть купленный автомобиль в салон можно, зная несколько нюансов. Возврату даже подлежит машина с пробегом, если владелец сможет доказать, что поломка была еще до ее продажи. Об этом рассказал руководитель дилерского направления сети автосалонов Денис Решетников.

Он сообщил, что вернуть транспортное средство в автосалон можно в течение 15 дней с момента получения автомобиля, если в нем выявлены технические неполадки. К таким поломкам можно отнести нечеткое рулевое управление, отсутствие шумоизоляции, нестабильную работу двигателя и других агрегатов, уточнил Решетников.

 «В том случае, если неполадки носят технический характер и не получены вследствие действий водителя или пассажиров, можно расторгнуть договор купли-продажи и вернуть полную стоимость авто или заменить», - пояснил агентству «Прайм» эксперт.

Он уточнил, что заменить технически неисправную машину можно на аналогичную модель того же бренда или другую марку после перерасчета покупной цены. 

Вернуть транспортное средство после 15 дней с момента его получения в автосалоне можно при наличии трех условий. Если в авто выявлен значительный недостаток, ремонт которого превысит 45 дней, и им долго нельзя будет пользоваться, добавил эксперт.

«Важно помнить, что обнаруженные в автомобиле неполадки должны быть документально зафиксированы экспертом», - отметил Решетников.

Он добавил, что в документе должно быть прописано, что обнаруженные недостатки произошли не по вине владельца. Если это не будет прописано в заключении, то поломку спишут на неправильную эксплуатацию.

«Скрученный пробег, который встречается у каждого второго автомобиля на вторичном рынке, — прямой повод расторгнуть договор купли-продажи как с дилером, так и с частным лицом», - пояснил эксперт.

Он уточнил, что скрученный пробег является прямым введением в заблуждение относительно свойств и качества продаваемого автомобиля.

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