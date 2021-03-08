Самая богатая женщина в мире вышла замуж за школьного учителя

Бывшая супруга основателя корпорации Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт вышла замуж за школьного учителя, преподающего естественные науки. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, избранником одной из богатейших женщин планеты стал Дэн Джуэтт, преподающий естественные науки в одной из школ Сиэтла. Свадьба не была освещена прессой – известно о ней стало из колонки Джуэтта на сайте Giving Pledge, созданном супругами Гейтс для миллиардеров-благотворителей. В своей записи школьный учитель присоединился к обещанию Маккензи Скотт занимать благотворительной деятельностью.

Дэн Джуэтт подчеркнул, что ему странно заявлять о намерении отдать «большую часть своего состояния», поскольку он никогда не стремился обрести богатство. Однако теперь он «по счастливой случайности» женат на одной из богатейших женщин мира и присоединяется к ее обязательству передать финансовое состояние на благо других.

Ранее журнал Forbes в своем новом рейтинге назвал богатейшую женщину США. Ей стала бывшая жена главы Amazon, одного из самых богатых людей на планете Джеффа Безоса, Маккензи Безос. По данным издания, она возглавила рейтинг благодаря росту акций Amazon, 25% которых она получила по условиям развода в 2019 году. Тогда их стоимость оценивалась в 36 миллиардов долларов, с тех пор она почти удвоилась.