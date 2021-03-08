Колокольцев предложил ООН создать новую конвенцию о противодействии преступности

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев предложил учитывать принципы суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела государства при разработке универсальной конвенции ООН о противодействии информационной преступности. С таким заявлением российский министр выступил на конгрессе по предотвращению преступности, который прошел в японском городе Киото.

«Россия, как и многие другие страны, видит решение в разработке под эгидой ООН универсальной конвенции о противодействии информационной преступности. В документе следует учитывать принципы суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела государства», - подчеркнул Колокольцев в ходе пленарного заседания конгресса в онлайн-формате, передает РИА Новости.

Кроме того, Колокольцев напомнил о важности учета национального законодательства отдельных стран, роли гражданского общества и государства.

Проект конвенции о сотрудничестве в сфере противодействия информационной преступности был предложен Россией в 2017 году. Ожидается, что с его принятием защиту информационных технологий по всему миру получится вывести на качественно новый уровень. Одно их положений документа предполагает передачу осужденных из одной страны в другую, даже при отсутствии соответствующих соглашений между профильными ведомствами.