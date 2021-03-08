Вступил в силу указ Собянина об отмене режима изоляции для пожилых москвичей

В Москве вступил в силу указ Сергея Собянина об отмене режима изоляции для пожилых людей и пациентов, страдающих хроническими заболеваниями. С 8 марта эти ограничительные меры носят рекомендательный характер. Соответствующее распоряжение мэра столицы было опубликовано на сайте градоначальника 5 марта.

С понедельника транспортные карты пожилых москвичей будут разблокированы. Ранее такая возможность была только у привитых от новой коронавирусной инфекции пенсионеров. Свое решение мэр Москвы объяснил тем, что ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась, уровень заболеваемости неуклонно снижается.

«По-прежнему каждый день в больницы с COVID-19 в тяжелой форме попадают 700–800 человек. Поэтому, пожалуйста, если возможно, воздерживайтесь от поездок», - отметил Собянин.

Мэр еще раз призвал пожилых москвичей поставить прививку от коронавируса, тем самым обезопасив себя от тяжелого течения возможной болезни.