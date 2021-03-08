Горевшее в Японском море российское судно отбуксировали к берегу

Загоревшееся в Японском море российское судно «Витим» отбуксировали к берегу в Приморье. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя судовладельца.

«Судно отбуксировали в район бухты Тихая. На данный момент - слабый белый дым на корме промысловой палубы. Сейчас служба Морспаса будет заниматься откачиванием воды и ликвидацией крена, если будет необходимость - остаточных мест от пожара», - приводит агентство слова собеседника.

Представитель судовладельца также сообщил, что место постановки к причалу будет определено позже.

Возгорание в рыбном цеху судна «Витим» произошло утром 6 марта. Спасателям удалось в кротчайшие сроки эвакуировать экипаж и доставить моряков во Владивосток. В результате инцидента никто не пострадал. По факту пожара прокуратура на транспорте сразу начала проверку.