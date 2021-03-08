Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россиянам рассказали, как есть блины без вреда для здоровья

Роман Захаров
04:56 08.03.2021
В понедельник, 8 марта, у православных христиан началась Масленица - праздничная неделя, главным символом и угощением которой являются блины.
Россиянам рассказали, как есть блины без вреда для здоровья
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Ежедневное поедание блинов во время Масленичной недели может пагубно отразиться на здоровье. Об этом в преддверии праздника россиян предупредил директор Федерального исследовательского центра питания, биотехнологий и безопасности пищи, член-корреспондент РАН Дмитрий Никитюк.

«Продукты должны быть традиционные… каждый день делать (блины) не нужно, потому что это достаточно тяжелая для переваривания, усвоения пища. Ну а один-два блина не повредят», - объяснил специалист в беседе с РИА Новости.

Эксперт особо отметил, что очень важно слушать свой организм. Также, по словам Никитюка, при выборе муки для блинов необходимо обращать внимание на собственные заболевания и пищевую аллергию: если противопоказаний нет, то можно брать любую муку.

В заключение специалист еще раз напомнил, что главное - это знать меру и не есть слишком много блинов даже во время Масленицы.

В понедельник, 8 марта, у православных христиан началась Масленица - праздничная неделя перед Великим постом, во время которой для верующих отменяются обязательные посты по средам и пятницам.

Согласно народной традиции, Масленица символизирует переход от зимы к весне и последний всплеск сытой, веселой жизни перед началом строгого Великого поста.

Во время Масленичной недели по стране организовываются многочисленные площадки для массовых народных гуляний. Главным символом и угощением праздника являются блины, которые в этот период пекут практически в каждом российском доме.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:25 В стране и мире
Володин анонсировал принятие новых законов по защите цифрового суверенитета РФ от «беспредела» глобальных IT-компаний
00:37 Армия
Видео
Подарок с небес: десантники развернули в облаках плакат к 8 марта
09:42 В стране и мире
Искореженные легковушка и грузовик: опубликованы кадры с места смертельного ДТП под Самарой
08:52 В стране и мире
Секретная свадьба, цвет кожи и интриги: принц Гарри и Меган Маркл раскрыли тайны королевского двора
00:15 В стране и мире
Видео
Российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 марта
Популярное
Популярное
Онколог объяснил, почему колбаса вреднее сигарет
Видео
Взятие нового «Рубежа»: ракетного «новобранца» береговой обороны России впервые показали на видео
Видео
Телеканал «Звезда» поздравляет всех женщин с наступающим 8 марта
Видео
Под Нижневартовском полыхает река Обь
Чешские археологи нашли древнее захоронение с сокровищами
В индийских Гималаях обнаружили таинственное озеро скелетов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.