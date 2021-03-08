Россиянам рассказали, как есть блины без вреда для здоровья

Ежедневное поедание блинов во время Масленичной недели может пагубно отразиться на здоровье. Об этом в преддверии праздника россиян предупредил директор Федерального исследовательского центра питания, биотехнологий и безопасности пищи, член-корреспондент РАН Дмитрий Никитюк.

«Продукты должны быть традиционные… каждый день делать (блины) не нужно, потому что это достаточно тяжелая для переваривания, усвоения пища. Ну а один-два блина не повредят», - объяснил специалист в беседе с РИА Новости.

Эксперт особо отметил, что очень важно слушать свой организм. Также, по словам Никитюка, при выборе муки для блинов необходимо обращать внимание на собственные заболевания и пищевую аллергию: если противопоказаний нет, то можно брать любую муку.

В заключение специалист еще раз напомнил, что главное - это знать меру и не есть слишком много блинов даже во время Масленицы.

В понедельник, 8 марта, у православных христиан началась Масленица - праздничная неделя перед Великим постом, во время которой для верующих отменяются обязательные посты по средам и пятницам.

Согласно народной традиции, Масленица символизирует переход от зимы к весне и последний всплеск сытой, веселой жизни перед началом строгого Великого поста.

Во время Масленичной недели по стране организовываются многочисленные площадки для массовых народных гуляний. Главным символом и угощением праздника являются блины, которые в этот период пекут практически в каждом российском доме.