«Вы - наше вдохновение»: глава МИД РФ поздравил женщин с 8 марта

Глава МИД России Сергей Лавров поздравил россиянок с Международным женским днем, который отмечается 8 марта. Глава российской дипломатии пожелал им здоровья и радости, а также высоко оценил усилия прекрасной половины человечества по сохранению домашнего уюта и тепла.

«Вы - наше вдохновение! Неслучайно во все времена мужчины посвящали женщинам музыку и стихи, творили и создавали свои лучшие произведения с вашими именами на устах», - приводятся его слова на официальном сайте ведомства.

Лавров подчеркнул, что женщина на протяжении всей жизни сопровождает мужчину и именно она дает начало новой жизни.

«Мы сделаем все, чтобы вы были окружены вниманием и заботой, чтобы чаще улыбались. Желаю вам солнечного, весеннего настроения, воплощения самых амбициозных планов и всего самого наилучшего!», - заключил он.

Также с праздником россиянок поздравил президент страны Владимир Путин. Он отметил роль женщины в российском обществе, назвав ее главным нравственным ориентиром, отметил высокий профессионализм дам и их верность долгу.

Отдельно глава государства поздравил медицинских работников, которые в разгар пандемии выхаживали больных в красных зонах и больницах. Президент пожелал женщинам здоровья, взаимопонимания с любимыми людьми, улыбок и радости.