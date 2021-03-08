Захарова назвала интервью Меган Маркл и принца Гарри «обрушением декораций»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала интервью принца Гарри и Меган Маркл. По ее мнению, британский истеблишмент сейчас находится в сговоре с прессой.

«Знаете, многое встало на свои места в понимании того, что такое демократия со спецификой британской монархии»,- подчеркнула Захарова.

В своих соцсетях официальный представитель МИД отметила, что посмотрела интервью. Захарова подчеркнула, что из беседы телеведущей Опры Уинфри с герцогом и герцогиней следует, что «даже самые защищенные представители британской элиты не чувствуют себя в безопасности, если неугодны правящей верхушке».

По словам Захаровой, любую тему, как подтвердили Сассекские, британская медиа индустрия с подачи властьимущих может извратить с точностью до наоборот, передает РИА Новости.

Напомним, в интервью, показанном в США в воскресенье вечером, 7 марта, отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии.

Ранее Опра Уинфри заявила, что королева Елизавета и ее муж не обсуждали цвет кожи внука. В интервью Меган Маркл заявляла, что в королевской семье были обеспокоены тем, насколько может быть темной кожа их первенца.