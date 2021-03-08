В ВОЗ рассказали о связи мер против COVID-19 и заболеваемости гриппом

Введенные ограничительные меры по коронавирусу могли сказаться на ситуации с заболеваемостью гриппом и иными сезонными инфекциями. Такое заявление сделала руководитель подразделения глобальной подготовки к инфекционным явлениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сильви Брийон.

«Действительно, мы наблюдаем за вирусами гриппа, которые циркулируют по всему миру, и несколькими месяцами ранее в южной части планеты мы заметили, что был крайне низкий уровень распространения гриппа. И в северной части мы тоже видим низкий уровень», - приводит РИА Новости ее слова.

Как уточнила Брийон, организация сейчас рассматривает две гипотезы произошедшего.

«Одна, наиболее удовлетворительная, говорит о том, что меры, которые были приняты для сокращения распространения COVID-19, также очень эффективны против гриппа», - объяснила специалист.

Она также добавила, что в 2021 году существенно сократилось распространение других сезонных инфекций.

Ранее директора ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава РФ Дмитрий Лиознов призвал повторно прививать от коронавируса россиян, у которых после вакцинации не выработалось достаточное для иммунитета к инфекции количество антител.