Ученые назвали «продукты долголетия»

Ученые раскрыли секрет долголетия. Он кроется в правильном рационе. Исследователи считают, что ежедневное употребление в пищу фруктов и овощей помогает предотвратить целый перечень опасных заболеваний, среди которых болезни сердца и онкология. По мнению диетологов, необходимо дважды в день есть фрукты и трижды - овощи.

Самым полезным фруктом врачи называют яблоки. Содержащиеся в них активные вещества защищают организм от рака, укрепляют стенки сосудов и оберегают мозг от преждевременного старения, пишет РИА Новости.

Аналогичными свойствами обладают шпинат и большинство видов салата. Ежедневное употребление их в пищу предотвращает развитие деменции. Содержащиеся в моркови каротиноиды также замедляют старение, а еще способствуют защите от ожирения, диабета и некоторых видов злокачественных опухолей. Как и помидоры, кукуруза и соя, о полезных свойствах которых также напоминают ученые.

Увеличить продолжительность жизни, считают они, можно за счет регулярного употребления различных сыров, таких как чеддер, пармезан и бри. Главное правило - высокое качество продуктов и умеренность в еде, уточнили исследователи.