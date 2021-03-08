В Республику Сербскую прибыла новая партия вакцины «Спутник V»

Новая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в Республику Сербскую Боснии и Герцеговины. Об этом сообщили в республиканском министерстве здравоохранения.

Отмечается, что прибыл второй компонент препарата для вакцинации приоритетных групп населения. Партию доставили на грузовиках. Ее лично встретили премьер Республики Сербской Радован Вишкович и министр здравоохранения Ален Шеранич.

Предыдущая партия вакцины «Спутника V» прибыла в Республику Сербскую 1 марта, напоминает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российскую вакцину «Спутник V» впервые начнут производить в Европе.