Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Чешский журналист раскритиковал власти за отказ использовать «Спутник V»

Анна Касаткина
20:35 08.03.2021
Колумнист назвал российский препарат одним из лучших в мире.
Чешский журналист раскритиковал власти за отказ использовать «Спутник V»
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Вакцина «Спутник V» является одной из лучших в мире, а нежелание европейских стран использовать ее обусловлено только политическими причинами. Таким мнением в колонке чешского издания Haló noviny поделился журналист Томаш Цинка.

В своей колонке он обратился к опыту разных стран в борьбе с распространением коронавируса и раскритиковал появление «линии для стукачей» в Словакии, по которой гражданам предложили докладывать о нарушителя карантинных мер. При этом Цинка отметил как положительный момент разрешение использования вакцины «Спутник V» в стране, отметив, что препарат выглядит одним из лучших в мире.

Журналист отметил, что несмотря на то, вакцину везде хвалят, в стране есть люди, которые неспособны смириться с этим.

«Мне кажется, больше всего иронии в том, что партия под названием "За людей" больше всех выступает против вакцинации», - подчеркнул Цинка.

Он также рассказал о других разработках России в области борьбы с пандемией: например, новом препарате от коронавируса «Мир-19» и вакцине, которая будет давать иммунитет от заболевания на 13-17 лет. В это же время, возмутился Цинка, в Чехии обсуждают ежегодную вакцинацию «несуществующими» препаратами и антибиотики сложно получить даже по рецепту.

«Но нет, Россия же плохая, и неважно, что ее лаборатории одни из лучших. Просто по идеологическим причинам мы с ней водиться не будем, даже если это будет стоить нам жизни», - заключил журналист.

Российский препарат «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак) занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Численность населения стран в мире, среди тех, которые зарегистрировали российский препарат, уже превысила 1,2 миллиарда человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:25 В стране и мире
Российскую вакцину «Спутник V» впервые начнут производить в Европе
17:09 В стране и мире
Стало известно о состоянии госпитализированного с инфарктом Олега Романцева
16:21 В стране и мире
«Газпром» поставил первую партию «зеленого» СПГ в Европу
16:03 В стране и мире
Экипаж МКС начал герметизацию второй трещины в модуле «Звезда»
11:26 В стране и мире
Видео
«Вам, любимые!»: на Останкинской башне появились видеооткрытки в честь 8 Марта
Популярное
Популярное
Опра Уинфри заявила, что королева Елизавета и ее муж не обсуждали цвет кожи внука
Онколог объяснил, почему колбаса вреднее сигарет
Чешские археологи нашли древнее захоронение с сокровищами
Видео
Телеканал «Звезда» поздравляет всех женщин с наступающим 8 марта
Видео
Взятие нового «Рубежа»: ракетного «новобранца» береговой обороны России впервые показали на видео
В индийских Гималаях обнаружили таинственное озеро скелетов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.