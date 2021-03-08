Чешский журналист раскритиковал власти за отказ использовать «Спутник V»

Вакцина «Спутник V» является одной из лучших в мире, а нежелание европейских стран использовать ее обусловлено только политическими причинами. Таким мнением в колонке чешского издания Haló noviny поделился журналист Томаш Цинка.

В своей колонке он обратился к опыту разных стран в борьбе с распространением коронавируса и раскритиковал появление «линии для стукачей» в Словакии, по которой гражданам предложили докладывать о нарушителя карантинных мер. При этом Цинка отметил как положительный момент разрешение использования вакцины «Спутник V» в стране, отметив, что препарат выглядит одним из лучших в мире.

Журналист отметил, что несмотря на то, вакцину везде хвалят, в стране есть люди, которые неспособны смириться с этим.

«Мне кажется, больше всего иронии в том, что партия под названием "За людей" больше всех выступает против вакцинации», - подчеркнул Цинка.

Он также рассказал о других разработках России в области борьбы с пандемией: например, новом препарате от коронавируса «Мир-19» и вакцине, которая будет давать иммунитет от заболевания на 13-17 лет. В это же время, возмутился Цинка, в Чехии обсуждают ежегодную вакцинацию «несуществующими» препаратами и антибиотики сложно получить даже по рецепту.

«Но нет, Россия же плохая, и неважно, что ее лаборатории одни из лучших. Просто по идеологическим причинам мы с ней водиться не будем, даже если это будет стоить нам жизни», - заключил журналист.

Российский препарат «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак) занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Численность населения стран в мире, среди тех, которые зарегистрировали российский препарат, уже превысила 1,2 миллиарда человек.