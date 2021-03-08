«Героини великой Победы»: как военнослужащие поздравили женщин-ветеранов с 8 Марта

Поздравляют сегодня и женщин, на чью долю выпало участие в реальных боевых действиях - в годы Великой Отечественной войны.

В рядах Красной армии несли службу более полумиллиона представительниц слабого пола. На Камчатке, на границе с Японией воевала Пава Федоровна Борисова из Белгородской области.

Она была водителем знаменитой «полуторки», награждена Орденом Отечественной войны 2 степени. Совсем юной девушкой в составе оперативной группы занималась восстановлением разрушенных линий связи Евдокия Федоровна Охрименко.

С международным женским днем их поздравляли военнослужащие Висленской мотострелковой дивизии и юнармейцы. Ветеранам подарили букеты из 203 тюльпанов - по одному за каждую неделю войны.