Леонид Кравчук рассказал, как можно было сохранить СССР

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что СССР можно было сохранить, превратив его в конфедерацию.

По словам политика, перед подписанием Беловежских соглашений в Москве обсуждали вариант, при котором Советский Союз останется единым государством.

«Ельцин посоветовался со многими руководителями республик - я помню, мы с ним сидели вдвоем и обсуждали эту тему», - поделился воспоминаниями Леонид Кравчук в эфире канала «Украина 24».

Он подчеркнул, что Борис Ельцин предложил создать конфедерацию вместо федеративного государства. После выдвинутой инициативы политики обсудили детали и отправились к Михаилу Горбачеву. Спустя некоторое время политик предложил референдум о сохранении СССР.

По мнению Кравчука, всем стало ясно, что ничего радикально Горбачев не собирается менять. Был предложен ряд изменений при сохранении системы. А это, как подчеркнул Леонид Кравчук, было невозможно осуществить.