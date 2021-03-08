СК начал проверку после удара током ребенка в ТЦ в Москве

Трехлетнюю девочку ударило током в торговом центре «Европолис» на северо-востоке Москвы. По факту происшествия ведут проверку Следственный комитет и прокуратура.

Инцидент произошел днем в понедельник, 8 марта, около фудкорта. По словам родителей девочки, она была разута, так как ползала по круглой скамейке рядом с местом удара током.

«Она поползала и спрыгнула на пол, побежала и наступила на провода, которые были совершенно открыты и находились под напряжением», - сообщили они «Москва 24».

Известно, что жизни и здоровью ребенка сейчас ничего не угрожает. После обследования в больнице девочку отпустили домой. В СК России по Москве ведут проверку по факту происшествия на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Проверку также инициировали в столичной прокуратуре.