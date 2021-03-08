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На экзотических языках, под водой и на высоте 4 тысяч метров: как поздравляли россиянок с Международным женским днем

Анна Назайкина
18:39 08.03.2021
Сегодня по всей России самыми оригинальными способами радовали женщин в честь 8 Марта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Женщины приносят в этот мир гармонию, нежность, красоту и самое сильное, чистое, бескорыстное чувство – безусловную материнскую любовь. Такими словами с Международным женским днем россиянок поздравил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что традиции празднования 8 Марта утверждают роль женщин в нашей жизни, в сбережении тех истинных ценностей, которые во все времена останутся вдохновляющим нравственным ориентиром.

«Вы каким-то непостижимым образом везде и все успеваете, достигаете вершин в самых разных сферах деятельности, вызываете неизменное уважение своей обязательностью, надежностью, ответственным подходом к делу. И сегодня как раз такой повод, чтобы поблагодарить вас за эти важнейшие для любой профессии качества»,- заявил глава государства.

Отдельно президент РФ поздравил женщин-медиков. Он отметил, что чуткость, участие, внимательное, доброе отношение порой так же нужны, как лекарства. И женщины дарят пациентам именно такую поддержку. 

Более чем на двадцати языках мира, в том числе таких экзотических, как кхмерский и хинди, поздравили женщин с праздником российские дипломаты. Начал этот флешмоб глава МИД РФ Сергей Лавров. Он пообещал сделать все, чтобы женщины были окружены вниманием и заботой и чаще улыбались. А далее послы России в разных странах и постпреды при международных организациях объяснялись дамам в любви на языках государств, в которых они находятся.

Весеннее настроение в этот день на улицах Москвы создавали волонтеры. В рамках акции «Вам, любимые» они вручали цветы прекрасной половине человечества. Более 300 тысяч тюльпанов сегодня были преподнесены на вокзалах, в метро, скверах, бульварах и площадях столицы. 

Поздравления женщинам в столице подготовили и военнослужащие. На Арбате оркестр роты почетного караула Преображенского полка исполнил весенние мелодии. А на Никольской улице в рамках акции «Километр красоты» юнармейцы дарили женщинам цветы. Не остались в стороне и росгвардейцы. Порадовать москвичек букетом они вышли усиленным составом. 

Под куполом парашюта с 8 Марта поздравили женщин десантники. Военнослужащие поднялись на высоту 4 тысячи метров, совершили прыжок и в воздухе развернули праздничный плакат. После приземления десантники вручили девушкам букеты.

Жительницам Севастополя радостные эмоции сегодня дарили моряки-черноморцы. С букетами они вышли на набережную. А в заснеженных поселках под Мурманском, где еще стоит крепкий мороз, весна и тепло стали чуть ближе благодаря мотострелкам Северного флота. Для поздравлений они вышли на улицы с охапками тюльпанов.

Букеты сегодня были даже под водой. Таким образом дам поздравляли уральские дайверы. Под Нижним Тагилом они выпилили прорубь в форме сердца и совершили погружение.

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