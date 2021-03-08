Врачи перечислили основные способы снизить артериальное давление без лекарств
Турецкие врачи перечислили основные способы для снижения артериального давления без лекарств.
Специалисты в первую очередь рекомендовали пересмотреть пищевые привычки. Так, врачи призвали сократить потребление соли, ввести в рацион блюда, богатые белком, а также продукты с высоким содержанием калия.
Специалисты также обратили внимание на питьевой режим. По мнению врачей, для нормализации давления необходимо по возможности отказаться от напитков с кофеином и заменить их травяными чаями, пишет Sabah.
Турецкие врачи указали на важность прочих аспектов образа жизни. Специалисты посоветовали избегать стресса, так как на его фоне выделяются гормоны, повышающие частоту сердечных сокращений и сужающие кровеносные сосуды.
Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, как определенные продукты питания влияют на артериальное давление.
Эксперт отметила, что продукты, содержащие много соли, в том числе и скрытую соль, могут приводить к повышению давления, если наблюдается переизбыток в их употреблении. К этому же относятся и продукты, подвергнувшиеся обработке - той же варке, жарке, фритюру.