«Королевство может рассыпаться»: историк рассказала, чем грозит британской монархии интервью принца Гарри и Меган Маркл

Британская монархия в настоящее время переживает сразу и внешний, и семейный кризис. Таким мнением в разговоре со «Звездой» поделились британист, ведущий научный сотрудник Института Всеобщей истории РАН Галина Остапенко.

Ранее принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали интервью телеведущей Опре Уинфри на канале CBS, в котором рассказали о тайнах жизни во дворце и своих взаимоотношениях с короной. В частности, Маркл сообщила, что временами ей было настолько морально тяжело, что посещали мысли об уходе из жизни.

По словам Остапенко, монархия в данный момент переживает серьезный семейный кризис.

«Королева не любит скандалов, она очень выдержанный человек и поэтому она все-таки старается сохранить с ними какие-то отношения... Но все-таки сейчас монархия переживает семейный кризис. Со времен (королевы - ред.) Виктории, это образцовая семья нации считалась, Виктория ее создала со своим супругом. Такой же и еще больший кризис был при Эдуарде VIII (который отрекся от престола ради брака с Уоллис Симпсон - ред.)», - сказала она.

Кроме того, Остапенко напомнила о проблемах в отношении единства Великобритании.

«Есть такая угроза, что королевство может рассыпаться. Шотландия может отделиться. Они никак не могут договориться с Европой в отношении Северной Ирландии. Кризис, конечно, очень серьезный - он и внешний, и, с другой стороны, семейный», - добавила собеседница.

Ранее историк рассказал, как решения принца Гарри и Меган Маркл повлияют на жизнь их детей.