В стране и мире Стало известно о состоянии госпитализированного с инфарктом Олега Романцева Виктория Ивашечкина Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Спартака» успешно перенес операцию на сердце. © Фото: romantsevbest, VK Читайте нас на: Экс-врач «Спартака» Юрий Васильков назвал удовлетворительным самочувствие бывшего главного тренера «Спартака». Напомним, о госпитализации Олега Романцева с инфарктом стало известно во вторник, 2 марта. Ранее сообщалось, что бывший главный тренер команды успешно перенес операцию. «Этот инфаркт, к счастью, подвергается оперативному лечению. Операция прошла успешно. Все идет по задуманному плану врачей. Скоро мы его увидим дома», - отметил Васильков, передает ТАСС. Напомним, в советское время Олег Романцев выходил на поле в позиции защитника, впоследствии стал тренировать футболистов. Имеет звания мастера спорта международного класса, заслуженного тренера РСФСР. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика