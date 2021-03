В стране и мире Критик оценил перспективы Little Big в отборе на Евровидение Виктория Ивашечкина По словам эксперта, новая композиция коллектива не подходит для отбора на музыкальный конкурс. © Фото: littlebigband, VK Читайте нас на: Музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал, что группа Little Big вряд ли примет участие в отборе на конкурс Евровидение с новой песней. При этом, по словам эксперта, не исключено, что коллектив сделает ставку на другую песню, передает «360». Бабичев подчеркнул, что новая композиция не подходит для отбора на музыкальный конкурс. «Либо Little Big не примут участие в отборе, либо это еще один ход для того, чтобы окончательно всех запутать», - подчеркнул критик. По мнению Бабичева, какую бы песню коллектив не представил в этом году, ее неизбежно начали бы сравнивать с UNO. Критик подчеркнул, что группа таким образом решила избавиться от давления и «уйти непобежденными». Евгений Бабичев не исключил, что Little Big могут выступить с новой песней на отборе не в качестве участников, а как приглашенные гости. Напомним, российская панк-рейв группа должна была выступить на конкурсе Евровидение-2020 с песней UNO. Мероприятие должно было пройти с 12 по 16 мая в нидерландском Роттердаме. Однако из-за распространения коронавирусной инфекции и введения ограничительных мер по всему миру организаторы его отменили. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика