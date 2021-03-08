Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Критик оценил перспективы Little Big в отборе на Евровидение

Виктория Ивашечкина
17:49 08.03.2021
По словам эксперта, новая композиция коллектива не подходит для отбора на музыкальный конкурс.
Критик оценил перспективы Little Big в отборе на Евровидение
© Фото: littlebigband, VK
Читайте нас на:

Музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал, что группа Little Big вряд ли примет участие в отборе на конкурс Евровидение с новой песней. При этом, по словам эксперта, не исключено, что коллектив сделает ставку на другую песню, передает «360». 

Бабичев подчеркнул, что новая композиция не подходит для отбора на музыкальный конкурс.

«Либо Little Big не примут участие в отборе, либо это еще один ход для того, чтобы окончательно всех запутать», - подчеркнул критик.

По мнению Бабичева, какую бы песню коллектив не представил в этом году, ее неизбежно начали бы сравнивать с UNO. Критик подчеркнул, что группа таким образом решила избавиться от давления и «уйти непобежденными».

Евгений Бабичев не исключил, что Little Big могут выступить с новой песней на отборе не в качестве участников, а как приглашенные гости.

Напомним, российская панк-рейв группа должна была выступить на конкурсе Евровидение-2020 с песней UNO. Мероприятие должно было пройти с 12 по 16 мая в нидерландском Роттердаме. Однако из-за распространения коронавирусной инфекции и введения ограничительных мер по всему миру организаторы его отменили.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:25 В стране и мире
Российскую вакцину «Спутник V» впервые начнут производить в Европе
17:09 В стране и мире
Стало известно о состоянии госпитализированного с инфарктом Олега Романцева
16:21 В стране и мире
«Газпром» поставил первую партию «зеленого» СПГ в Европу
16:03 В стране и мире
Экипаж МКС начал герметизацию второй трещины в модуле «Звезда»
11:26 В стране и мире
Видео
«Вам, любимые!»: на Останкинской башне появились видеооткрытки в честь 8 Марта
Популярное
Популярное
Опра Уинфри заявила, что королева Елизавета и ее муж не обсуждали цвет кожи внука
Онколог объяснил, почему колбаса вреднее сигарет
Чешские археологи нашли древнее захоронение с сокровищами
Видео
Телеканал «Звезда» поздравляет всех женщин с наступающим 8 марта
Видео
Взятие нового «Рубежа»: ракетного «новобранца» береговой обороны России впервые показали на видео
В индийских Гималаях обнаружили таинственное озеро скелетов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.