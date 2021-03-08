Флорист рассказала, какие цветы нельзя дарить на 8 Марта

При покупке букета следует избегать цветов, которые сильно пахнут, так у человека, которому предназначается такой знак внимания, может быть аллергия на цветочную пыльцу. Об этом в беседе Ura.ru рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

«Сегодня многие люди имеют аллергию на цветочную пыльцу. Поэтому, если вы не знаете подробностей о здоровье человека, лучше выбирать варианты без сильного запаха. Самые неудачные — лилии и мимоза, они имеют ярко выраженный запах, вызывающий раздражение у аллергиков», — объяснила она.

Сафронова рассказала, что наиболее безопасными для аллергиков цветами являются тюльпаны. Кроме того, отлично подходит амариллис, который внешне напоминает лилию. У цветков этих растений отсутствует резкий запах.