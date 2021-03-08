Российскую вакцину «Спутник V» впервые начнут производить в Европе

Соглашение о производстве вакцины «Спутник V» в Италии подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech. Об этом говорится в сообщении Итало-российской торговой палаты (ИРТП).

Переговоры о производстве вакцины в Италии, которое позволит решить проблему нехватки доз вакцины в стране, длились несколько месяцев. Предложение о подписании соглашения компания Adienne Pharma&Biotech выдвинула в конце 2020 года. Этим соглашением впервые было получено разрешение на производство российской вакцины в Европе, уточнили в торговой палате.

«Местное производство должно запуститься в июне 2021 года. Данное решение позволит создать новые рабочие места и полностью контролировать процесс производства препарата. Предусматривается производство 10 миллионов доз до конца года», - говорится в сообщении.

Президент ИРТП Винченцо Трани отметил, что заключение соглашения свидетельствует о хорошем состоянии двусторонних отношений между странами. Он добавил, что наличие безопасной и доступной вакцины является приоритетом для всех стран, борющихся за благополучие своих граждан, за эффективное здравоохранение и стабилизацию экономической системы, несмотря на политические разногласия.

В данный момент российские представители работают над более чем 20 совместными проектами в Европе, а вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована в более чем 45 странах мира, подчеркнули в торговой палате.