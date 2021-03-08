Опра Уинфри заявила, что королева Елизавета и ее муж не обсуждали цвет кожи внука

Телеведущая Опра Уинфри прокомментировала слова супруги британского принца Гарри Меган Маркл о расизме в королевской семье, заявив, что эти слова не относятся к королеве Великобритании Елизавете II и ее супругу принцу Филиппу.

«Это были и не его бабушка, и не его дед», - сказала журналист в эфире телеканала CBS.

Ранее Меган Маркл, афроамериканка по матери, в интервью заявляла, что в королевской семье были обеспокоены тем, насколько может быть темной кожа их первенца. Актриса не стала называть имена членов королевской семьи, которых беспокоил этот вопрос, так как это могло нанести им серьезный ущерб.

Напомним, что в мае 2018 года младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл. В конце февраля 2021 года пара официально подтвердила отказ от титула их высочеств. После отказа супруги не смогут использовать королевский титул и не будут представлять королеву Елизавету II на официальных мероприятиях.