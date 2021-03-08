Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Опра Уинфри заявила, что королева Елизавета и ее муж не обсуждали цвет кожи внука

Анна Назайкина
17:18 08.03.2021
Ранее Меган Маркл, супруга принца Гарри, в интервью заявляла, что в королевской семье были обеспокоены тем, насколько может быть темной кожа их первенца.
Опра Уинфри заявила, что королева Елизавета и ее муж не обсуждали цвет кожи внука
© Фото: Albert Nieboer, RPE, Globallookpress
Читайте нас на:

Телеведущая Опра Уинфри прокомментировала слова супруги британского принца Гарри Меган Маркл о расизме в королевской семье, заявив, что эти слова не относятся к королеве Великобритании Елизавете II и ее супругу принцу Филиппу.

«Это были и не его бабушка, и не его дед», - сказала журналист в эфире телеканала CBS.

Ранее Меган Маркл, афроамериканка по матери, в интервью заявляла, что в королевской семье были обеспокоены тем, насколько может быть темной кожа их первенца. Актриса не стала называть имена членов королевской семьи, которых беспокоил этот вопрос, так как это могло нанести им серьезный ущерб.

Напомним, что в мае 2018 года младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл. В конце февраля 2021 года пара официально подтвердила отказ от титула их высочеств. После отказа супруги не смогут использовать королевский титул и не будут представлять королеву Елизавету II на официальных мероприятиях.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:25 В стране и мире
Российскую вакцину «Спутник V» впервые начнут производить в Европе
17:09 В стране и мире
Стало известно о состоянии госпитализированного с инфарктом Олега Романцева
16:21 В стране и мире
«Газпром» поставил первую партию «зеленого» СПГ в Европу
16:03 В стране и мире
Экипаж МКС начал герметизацию второй трещины в модуле «Звезда»
11:26 В стране и мире
Видео
«Вам, любимые!»: на Останкинской башне появились видеооткрытки в честь 8 Марта
Популярное
Популярное
Опра Уинфри заявила, что королева Елизавета и ее муж не обсуждали цвет кожи внука
Онколог объяснил, почему колбаса вреднее сигарет
Чешские археологи нашли древнее захоронение с сокровищами
Видео
Телеканал «Звезда» поздравляет всех женщин с наступающим 8 марта
Видео
Взятие нового «Рубежа»: ракетного «новобранца» береговой обороны России впервые показали на видео
В индийских Гималаях обнаружили таинственное озеро скелетов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.