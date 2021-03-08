«Газпром» поставил первую партию «зеленого» СПГ в Европу

«Газпром» в понедельник, 8 марта, осуществил поставку в Европу первой углеродно-нейтральной партии сжиженного природного газа (СПГ).

Уточняется, что «зеленый газ» был доставлен на терминал Dragon в Великобритании. При этом покупателем партии стала Shell, передает ТАСС.

«Эта первая для группы «Газпром» поставка, реализованная совместно с Shell, является еще одним подтверждением того, что газовая отрасль способствует климатическим целям», - сказано в сообщении заместителя председателя правления ПАО «Газпром».

Также подчеркивается, что благодаря масштабной деятельности в сфере компенсации воздействия на окружающую среду природный газ будет оставаться важнейшим элементом глобальной энергетики на долгие годы.