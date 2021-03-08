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Экипаж МКС начал герметизацию второй трещины в модуле «Звезда»

Анна Касаткина
16:03 08.03.2021
Космонавты также детально проработают дальнейший план ремонтно-восстановительных работ.
Экипаж МКС начал герметизацию второй трещины в модуле «Звезда»
© Фото: WikiImages, Pixabay
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Космонавты Международной космической станции (МКС) начали герметизировать вторую трещину в российском модуле «Звезда». Об этом стало известно из переговоров экипажа с Землей, транслируемых NASA.

«У нас предстоит трехдневная работа по герметизации», - сообщил экипажу специалист подмосковного Центра управления полетами.

Космонавтам Сергею Рыжикову и Сергею Кудь-Сверчкову необходимо очистить спиртовыми салфетками место между трубопроводом системы обеспечения теплового режима и корпусом отсека. После этого туда нужно нанести три соля герметики, сказал специалист.

В понедельник космонавты также детально проработают дальнейший план ремонтно-восстановительных работ, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ракетно-космической корпорации «Энергия» (предприятие «Роскосмоса»).

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа прошлого года, осенью была обнаружена первая трещина размером около четырех сантиметров. Ее космонавты полностью заделали на прошлой неделе. Вторую трещину планируется заделать до 12 марта.

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