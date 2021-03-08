Таиланд сократит обязательный карантин для путешественников

Таиланд с апреля сокращает обязательный карантин для путешественников. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Анутхин Чанвиракун.

Для привитых от коронавируса туристов карантин будет сокращен с 14 до семи дней. Привиться от заболевания необходимо будет за три месяца до поездки, также путешественник обязан предоставить справку об отрицательном тесте на COVID-19.

Карантин сократят и для не прошедших вакцинацию туристов - с 14 до 10 дней. Им тоже потребуется отрицательный результат теста на коронавирус, пишет Reuters.

О том, что Таиланд собирается уменьшить карантин для въезжающих в страну туристов, стало известно в январе. В начале зимы государство вернуло безвизовый въезд для россиян.