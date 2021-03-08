Лакомства изо льда и ароматная солома: как обитателей Московского зоопарка поздравили с 8 Марта

Животные Московского зоопарка получили в честь 8 Марта разнообразные угощения. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«К 8 Марта в Московском зоопарке готовились и сотрудники, и его обитатели. Киперы делали украшения для вольеров - из цветов, ягод, овощей и фруктов. Некоторые животные получили фигурки изо льда, в которые были заморожены лакомства», - говорится в сообщении.

Так, папуанские пингвины получили в подарок разноцветные ледяные фигурки, внутри которых была рыба. Вольер кафрских воронов декорировали бумажными цветами, а в качестве подарка птицам досталась коробка с насекомыми.

Как сообщили в зоопарке, наиболее ярким этот день оказался для панды Диндин, так как над ее поздравлением работали не только сотрудники, но и друг панда Жуи.

«Он подготовил для Диндин букет и открытку, которую традиционно нарисовал собственной лапкой. Киперы отдела Фауна Китая поместили букет в вазу изо льда и дополнили подарок подушками, набитыми ароматной соломой. В первую очередь она обратила внимание на подушки, после этого перешла на вазу и цветы...В результате из всех угощений она выбрала сочную грушу и долго и задумчиво жевала ее под мартовским снегом. Наверное, думала о Жуи…»,- сообщается в Instagram учреждения.

Другим животным также достались лакомства в форме цветов и сердец, которые были вырезаны из фруктов или овощей.