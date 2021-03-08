В стране и мире Коронавирус Власти не исключили подъема заболеваемости COVID-19 в Москве Анна Назайкина По оценкам мэрии, примерно 43% москвичей имеют иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: Столичные власти готовы к любому развитию ситуации с заболеваемостью COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Мы не делаем прогнозы ни на первую волну, ни на вторую, ни на третью», — заявила она в интервью RT Россия. По данным мэрии, примерно у 43% москвичей сформировался иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2. Как сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19, в Москве за минувшие сутки выявили 1 421 случай коронавируса. 1 037 жителям столицы удалось победить болезнь, скончались - 53. Всего число людей, заразившихся новой инфекцией, достигло 991 816. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика