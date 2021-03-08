Власти не исключили подъема заболеваемости COVID-19 в Москве
По оценкам мэрии, примерно 43% москвичей имеют иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2.
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Столичные власти готовы к любому развитию ситуации с заболеваемостью COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Мы не делаем прогнозы ни на первую волну, ни на вторую, ни на третью», — заявила она в интервью RT Россия.
По данным мэрии, примерно у 43% москвичей сформировался иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2.
Как сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19, в Москве за минувшие сутки выявили 1 421 случай коронавируса. 1 037 жителям столицы удалось победить болезнь, скончались - 53. Всего число людей, заразившихся новой инфекцией, достигло 991 816.