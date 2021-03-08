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Ученые назвали животных, которые могут заразиться COVID-19

Виктория Ивашечкина
15:48 08.03.2021
При этом данные животные могут также передать вирус своим сородичам.
Ученые назвали животных, которые могут заразиться COVID-19
© Фото: Karsten Paulick, Pixabay
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Китайские ученые выяснили, что десятки млекопитающих могут заразиться коронавирусом.

Специалисты проанализировали клетки животных в лаборатории и сделали вывод, что множество зверей, включая лошадей, кошек, коров, коз и даже дельфинов могут легко заразиться вирусом SARS-CoV-2.

Он, как выяснили ученые, проникает в клетки через рецептор ACE2, который присутствует не только у людей. Предыдущие исследования показали, что вирус может поражать также хорьков, кошек, собак.

Ученые из Китая пришли к выводу, что 44 вида из рассмотренных могут заражаться SARS-CoV-2, хотя и с разной вероятностью. К ним отнесли не только домашних питомцев и тех, но и диких зверей, передает издание PNAS

Уточняется, что животные могут не только заразиться от человека и стать посредниками, передав вирус другим людям, но и могут заражать своих сородичей.

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